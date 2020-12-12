Россия спасла Абхазию от необходимости веерных отключений света

Переток электричества из России позволил Абхазии прекратить веерные отключения электроэнергии, сообщила пресс-служба республиканского предприятия «Черноморэнерго».

Пресс-служба минэкономразвития Абхазии сообщила, что с пятницы «абхазская энергосистема начинает получать электроэнергию» из России. Переток запущен в связи с падением уровня воды в Джварском (Ингурском) водохранилище. Ингурская ГЭС – крупнейшая гидроэлектростанция в регионе. Плотину контролирует Грузия, а машинные залы, четыре перепадные ГЭС и Галское водохранилище – Абхазия, передает РИА «Новости».

«Черноморэнерго» сообщает, что «временные ограничения отменены» в связи с «перетоком электроэнергии» и «снижением нагрузок в результате отключения незаконных потребителей». Веерные отключения (один раз в день по два часа) начались в середине ноября из-за массовых незаконных подключений майнеров к электросетям. Пресечена деятельность майнинговых ферм более чем на 46 мегаватт. При этом веерные отключения сохранятся для абонентов, подключенных к подстанциям «Сухум-1» и «Сухум-2» из-за ремонтных работ.