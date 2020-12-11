Победившая на выборах главы омского поселка сторож отказалась от поста

Сторож школы из Омской области Надежда Чекмарева, избранная три дня назад главой Новоомского поселения, отказалась от должности, сообщил местный депутат Александр Дождиков.

«Надежда Чекмарева подала в совет заявление о том, что не готова занимать должность главы Новоомского сельского поселения. Будет объявляться новая процедура выборов», – сообщил Дождиков.

В администрации Омского района, избирательной комиссии Омской области и администрации Новоомского сельского поселения РИА «Новости» отказались комментировать итоги выборов. В школе поселка Новоомский подтвердили, что Чекмарева действительно работает в школе сторожем, но «заявление еще не писала».

Как сообщил замглавы Новоомского поселения Михаил Дикун, на данный момент до инаугурации нового главы поселением управляет Артур Лен, который, согласно информации на сайте поселения, работал на этом посту несколько сроков с 2002 года. Кроме Чекмаревой свои кандидатуры на выборы выдвигали действовавший до выборов глава 62-летний атаман Сибирского войскового казачьего общества Артур Лен и директор хозуправления.

Похожая история произошла ранее в Костромской области. Победившая на выборах главы Повалихинского поселения уборщица Марина Угодская приняла решение сложить полномочия. На момент выборов Угодская работала уборщицей служебных помещений в администрации поселения, а также исполняла обязанности депутата на непостоянной основе в Совете депутатов села. После победы Угодская признавалась, что шла на выборы только техническим кандидатом и теперь не знает, что делать.