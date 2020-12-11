В России предложили упростить процедуру установления инвалидности

В министерстве труда и соцзащиты предложили упростить временную процедуру установления первичной инвалидности на основе заключений врачей.

В пояснительной записке к проекту говорится, что существующий порядок вызывает трудности в проведении обследований, в частности, из-за загруженности медорганизаций и введенных «коронавирусных» ограничений. Так, в период с апреля по ноябрь текущего года года на медико-социальную экспертизу направлено на 23% меньше людей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передает РИА «Новости».

Отмечается, что проект направлен на недопущение нарушения прав граждан, впервые претендующих на установление им инвалидности.

После внесения изменений гражданам позволят не проходить медицинские обследования, содержащиеся в перечне – приложении к правилам – если такие обследования проводились ранее.

Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение о том, что люди, получившие инвалидность после окончания вуза, и лишившиеся возможности работать по первой специальности, должны иметь право на второе бесплатное высшее образование.