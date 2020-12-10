Цена барреля нефти Brent превысила 51 доллар

Стоимость фьючерса на Brent с поставкой в феврале 2021 года на лондонской бирже ICE растет на 4,5% – до 51,06 доллара за баррель.

В последний раз стоимость Brent находилась выше 51 доллара за баррель 5 марта 2020 года, передает ТАСС.

К 19.20 мск нефть марки Brent замедлила рост и торговалась уже на уровне 50,97 доллара за баррель (+4,32%). Нефть сорта WTI растет на 4,42% – до 47,74 доллара за баррель.

На этом фоне курс рубля укрепился: доллар опустился ниже 73 рублей впервые с середины августа.