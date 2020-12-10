Доллар упал ниже 73 рублей

Курс доллара на Мосбирже опустился по отношению к рублю на 1,17%, достигая 72,995 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Информацию об этом со ссылкой на данные торговой площадки передает ТАСС. В последний раз курс доллара находился ниже 73 рублей 18 августа 2020 года.

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 19,12 копейки – до 89,133 рубля, курс доллара увеличился на 40,67 копейки – до 73,7124 рубля.