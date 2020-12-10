Названы сроки начала вакцинации во всех регионах России

Все российские регионы готовы к вакцинации от коронавируса, она стартует до конца недели, говорится в сообщении секретариата вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Вице-премьер провела заседание проектного комитета нацпроекта «Здравоохранение», где обсудила с регионами особенности проведения вакцинации от коронавируса, передает РИА «Новости».

«На совещании все регионы заявили о готовности к вакцинации. До конца текущей недели она будет запущена во всех субъектах», – говорится в сообщении.

Отмечается, что регионы должны организовывать готовность пунктов вакцинации и медперсонала.

Ранее привитые вакциной от коронавируса «Спутник V» рассказали об уровне антител после вакцинации – результаты у всех оказались разные: от превышения нормы в четыре раза до полной невыработки антител.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Около половины регионов России уже получили партии вакцины «Спутник V», поставки в остальные начнутся после 10 декабря. Более 100 тыс. человек в России уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более двух миллионов получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%.

Отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции уже привились министр обороны России Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, а также лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.