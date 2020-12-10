Привитые «Спутником V» рассказали об уровне антител после вакцинации

Привитые вакциной от коронавируса «Спутник V» рассказали об уровне антител после вакцинации – результаты у всех оказались разные: от превышения нормы в четыре раза до полной невыработки антител.

РИА «Новости» пообщалось с семью привитыми. Все они получили вакцину «Спутник V». Прививку они получили не в рамках пострегистрационных исследований, поэтому введение плацебо исключено. Тесты на антитела у собеседников агентства взяли через три недели после второй вакцинации.

Результаты анализов показали, что у первого вакцинированного уровень антител IgG составил 40,74 единицы на миллилитр при норме 10,00 или меньше, у второго 20,00 единиц на миллилитр, у третьего 14,60 единицы на миллилитр. Их протестировали одинаковыми тест-системами.

Еще двое привитых рассказали, что узнали об антителах с помощью других тестов, у одного из них уровень антител составил 15 при норме 1,1, у другого – 17,57 при норме 0,8.

Руководитель направления лабораторной медицины и продвижения лабораторных услуг ОМДиЭ ЦНИИ Эпидемиологии Елена Тиванова пояснила, что антитела G защищают от заражения коронавирусом.

«Сейчас у нас уже зарегистрировано достаточно большое количество тест-систем на антитела. Самый большой минус этих наборов заключается в том, что пока мы не можем сравнивать результаты, полученные на разных тест-системах, между собой, поскольку пока не существует единых стандартов», – уточнила она.

Один из получивших вакцину также рассказал, что через три недели после вакцинации антитела у него были немного выше нормы, но еще через несколько дней снизились почти в два раза.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Около половины регионов России уже получили партии вакцины «Спутник V», поставки в остальные начнутся после 10 декабря. Более 100 тыс. человек в России уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более двух миллионов получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%.

Отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции уже привились министр обороны России Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, а также лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.