Россияне Шугалей и Суэйфан вылетели из Ливии в Россию

Россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, находившиеся в заключении в Ливии, вылетели из аэропорта Триполи, сообщил информированный ливийский источник.

«Самолет с российскими гражданами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном вылетел из аэропорта Митига в Триполи», – сообщил собеседник РИА «Новости».

Он отметил, что ливийская сторона не выдвигала никаких условий России в обмен на освобождение российских граждан.

В четверг член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан, удерживаемые в Ливии с мая 2019 года, освобождены.

Малькевич сообщал о задержании сотрудников Фонда защиты национальных ценностей в июле 2019 года. По его словам, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Он добавил, что сотрудники фонда были задержаны еще в мае, «однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля». Задержание россиян подтвердили в генпрокуратуре ПНС.

Россиян задержали по подозрению в попытке повлиять на грядущие президентские выборы. Граждане России якобы пытались добиться встречи с сыном Муаммара Каддафи Саифом аль-Исламом.

При этом в июле 2020 года Россия получила письменные заверения министерства иностранных дел Правительства национального согласия Ливии в том, вопрос с задержанными ливийской стороной россиянами будет решен в ближайшее время.