Удерживаемые в Ливии россияне Шугалей и Суэйфан освобождены

Граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан, удерживаемые в Ливии с мая 2019 года, освобождены, сообщил член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Подтверждаю, освобождены», – передает его слова РИА «Новости».

В начале июля 2019 года глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил о задержании в Ливии сотрудников фонда, среди которых социолог Максим Шугалей. По словам Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Он добавил, что сотрудники фонда были задержаны еще в мае, «однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля». Задержание россиян подтвердили в генпрокуратуре ПНС.

Россиян задержали по подозрению в попытке повлиять на грядущие президентские выборы. Граждане России якобы пытались добиться встречи с сыном Муаммара Каддафи Саифом аль-Исламом.

При этом в июле 2020 года Россия получила письменные заверения министерства иностранных дел Правительства национального согласия Ливии в том, вопрос с задержанными ливийской стороной россиянами будет решен в ближайшее время.