Путин призвал правозащитников заняться защитой персональных данных

Президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека призвал правозащитников заняться вопросами защиты персональных данных, которые очень беспокоят россиян.

«Еще одна важная тема – преимущества и риски цифровизации, электронные сервисы, это уже не задача будущего, а реально действующая отрасль, она набирает свои обороты, и там идет процесс создания и новых возможностей, и новых интересов... Практически еще не изучена, не осмыслена такая сфера, как свобода человека и искусственный интеллект, потому сейчас востребованы именно профессиональные рекомендации о том, как дальше развивать цифровые сервисы, предотвращая риски нарушения прав людей на конфиденциальность, на неприкосновенность частной жизни, на свободу выражения мнений», – заявил Путин.

Президент отметил, что, согласно соцопросам, вопросы, связанные с защитой личных данных, очень беспокоят людей.

Кроме того, Путин попросил правозащитников уделить внимание правам россиян в вопросах онкологии и в первичном звене здравоохранения. «Прошу вас уделить внимание и тому, как соблюдаются права людей в первичном, самом близком к людям звене здравоохранения, и продолжить мониторинг помощи, конечно, больным по графику, по планам, в том числе и, может быть, в первую очередь онкологическим больным», – сказал президент, передает РИА «Новости».

Он указал, что пандемия стала непростым испытанием. «Она подтолкнула к тому, чтобы проанализировать и даже переосмыслить многие ключевые принципы социального общения. Отношение между государством и гражданином – это также приобрело новое измерение», – сказал Путин.

В ноябре в Общественной палате поддержали новый законопроект о персональных данных граждан. Роскомнадзор подробно разъяснил, как законопроект защитит права россиян.