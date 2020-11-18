Роскомнадзор объяснил пользу новых правил обработки персональных данных

Внесенный в Госдуму законопроект, устанавливающий новые правила обработки персональных данных, защитит права россиян, говорится в сообщении Роскомнадзора.

«С принятием законопроекта владелец сайта должен будет получить согласие гражданина на обработку его персональных данных либо предоставить иные законные основания их использования, в частности – их общественную значимость, а также будет обязан информировать третьих лиц о возможных ограничениях на их обработку и распространение», – говорится в сообщении Роскомнадзора, текст которого приводит ПРАЙМ.

«При этом гражданин будет вправе не только установить условия использования его персональных данных третьими лицами, но и обратиться к владельцу любого интернет-ресурса с требованием об их удалении, доказывание же законности использования данных о человеке будет возложено на владельца сайта», – добавили в ведомстве.

В Роскомнадзоре отмечают, что сейчас владельцы сайтов, страниц в соцсетях зачастую как угодно и в каком угодно объеме собирают общедоступные данные о других людях. «При этом в угоду роста популярности таких пабликов их владельцы нередко не заботятся ни о достоверности, ни об актуальности этих данных», – констатирует Роскомнадзор.

«Доказывать же как незаконность использования, так и несоответствие действительности публикуемых данных (фото, видео, биография и т. п.) приходится уже самим гражданам. Предусмотренный законом алгоритм действий сегодня ставит человека в проигрышную позицию», – добавили в ведомстве.

Напомним, во вторник член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин внес в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий использовать общедоступные персональные данные без согласия владельца, а также предоставляющий право требовать от оператора их удаления.

Согласно законопроекту, согласие субъекта персональных данных является «исключительным правовым основанием» для обработки сведений, сделанных общедоступными. Содержание такого согласия должно включать в себя перечень интернет-ресурсов оператора, на которых планируется размещать общедоступные персональные данные. Оно может быть предоставлено оператору непосредственно либо с использованием информационной системы Роскомнадзора. «Оператор обязан обеспечить субъекту персональных данных возможность определить перечень общедоступных персональных данных по каждой категории персональных данных, указанной в согласии», – передает ТАСС текст проекта. Не допускается получение оператором согласия «по умолчанию или бездействию субъекта персональных данных», уточняется в документе.

Инициатива дополняет понятие «общедоступные персональные данные» формулировкой о необходимости соблюдения условий и запретов на обработку личных сведений. «Если законопроект будет принят, каждый сайт, на котором вы регистрируетесь, обязан будет спросить вас, что из данных о себе вы разрешаете публичить и передавать третьим лицам. А если сайт нарушит условия соглашения с вами – он получит штраф за нарушение обработки персональных данных», – пояснил Горелкин в своем Telegram-канале.

По его словам, смысл законопроекта состоит в том, чтобы каждый пользователь сам решал, какую информацию о себе он готов предоставить интернет-ресурсам и на каких условиях. «А главное, чтобы мог ее удалить по своему желанию», – заключил Горелкин.