В Общественной палате поддержали новый законопроект о персональных данных граждан

«У нас есть закон, но нет реального механизма защиты персональных данных граждан. Эту проблему решит внесенный в Госдуму законопроект», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Вадим Виноградов, комментируя обсуждение соответствующего законопроекта в ходе круглого стола в ОП РФ о защите персональных данных.

«Действующее регулирование не обеспечивает адекватную защиту персональных данных россиян, хотя эти данные фактически являются собственностью наших граждан. За весь период действия закона «О персональных данных» не было подано ни одного иска от граждан с требованием компенсировать ущерб за утечку их данных. Это означает, что закон есть, а механизма реальной защиты прав граждан нет», – рассказал член Общественной палаты РФ, декан факультета права ВШЭ Вадим Виноградов.

По мнению Виноградова, исправить ситуацию может внесенный в Госдуму законопроект, который «признает право граждан на их персональные данные». «Законопроект говорит о том, что именно граждане должны определять формат хранения и обработки своих данных, именно они могут потребовать запрет на их использование. Действующее законодательство не предусматривает никакой реальной ответственности за некорректное использование этих данных», – объяснил собеседник.

Виноградов считает, что «катализатором» принятия такого законопроекта послужила пандемия COVID-19. «Сейчас значительно увеличились масштабы цифровизации и информационное поле наполнилось огромным количеством данных. Вслед за этим выросло и число случаев их некорректного использования», – заключил эксперт.

Ранее в пятницу в Общественной палате РФ состоялся круглый стол «Право на данные: кто должен распоряжаться персональными данными пользователей Сети?». Члены ОП РФ и приглашенные эксперты обсудили внесенный в Госдуму законопроект о поправках к закону о персональных данных.

Предполагается, что законопроект установит порядок и условия обработки общедоступных персональных данных, а также право субъекта персональных данных требовать их удаление из общедоступных источников. Инициатива позволит гражданам распоряжаться своими персональными данными по упрощенной схеме.

«Законопроект коснется всех пользователей интернета, а также всех, кто собирает, обрабатывает, хранит персональные данные. Прежде всего, это социальные сети. Например, при регистрации в социальной сети вы должны будете дать или не дать согласие на использование ваших общедоступных данных третьим лицам, выставить условия их использования, определить категории – например, фото можно копировать, а тексты – нельзя, указать срок действия согласия», – пояснил автор инициативы, депутат ГД РФ Антон Горелкин.