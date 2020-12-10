Белоусов заявил о стабилизации рубля на приемлемом уровне Рубль вырос к доллару и подешевел к евро 10 декабря 2020, 10:36 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 4 копейки – до 73,82 рубля, курс евро вырос на 1 копейку – до 89,26 рубля. Февральский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 48,99 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

