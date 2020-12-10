Московская биржа открылась ростом Московская биржа открылась снижением 10 декабря 2020, 10:35 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в четверг опустился на 0,35% – до 3200,56 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,47% – до 1365,69 пункта. Следует из данных Московской биржи.

