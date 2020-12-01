Навального заподозрили в заказе фейка о проверке его слов на экстремизм

Блогер Алексей Навальный мог сам распространить фейк о проверке на экстремизм его реплики, сказанной им в эфире радио «Эхо Москвы», заявил журналист Армен Гаспарян.

«Ему это выгодно, ведь Алексей только и ищет повод, чтобы подольше задержаться в Европе. Возвращения в Россию он явно не желает. Иначе мы бы уже давно лицезрели его возвращение. Но нет, Алеша только и делает, что вбрасывает фейк за фейком, чтобы прикрываться ими перед фрау Меркель, выпрашивая возможность еще продлить ему пребывание в Германии», – передает его слова «Ридус».

По мнению главы фонда «Научный центр имени К. П. Орловского» Сергея Карнаухова, дезинформация призвана помочь Навальному остаться в российской повестке, из которой «он вылетел». «Его кураторы и он сам понимают масштаб катастрофы. Поэтому сами вбрасывают в паблик дезу, которая должна удержать Алекса в повестке. Но увы (…) Все тщетно!» – заключил эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что московские следователи проводят проверку после высказываний Навального на радиостанции «Эхо Москвы» о возможной необходимости изменения конституционного строя России, в том числе насильственным способом.

Следственный комитет России опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы проверке высказывания Навального на предмет экстремизма.