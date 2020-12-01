СК опроверг информацию о проверке слов Навального на экстремизм

Следственный комитет России опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы проверке высказывания блогера Алексея Навального на предмет экстремизма.

«Распространенная в СМИ информация о проведении проверки в ГСУСК по Москве по высказываниям Навального не соответствует действительности», – передает РИА «Новости» слова официального представителя СК Светланы Петренко.



Она призвала СМИ распространять «только проверенные сообщения, исходящие от официальных источников, а не ссылаться на анонимные источники, которые иногда преднамеренно используют ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам».

Ранее СМИ сообщили, что московские следователи проводят проверку после высказываний Навального на радиостанции «Эхо Москвы» о возможной необходимости изменения конституционного строя России, в том числе насильственным способом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин при принятии каких-либо решений не учитывает позицию несистемной оппозиции, в том числе Алексея Навального, и речь о работе в противовес тоже не идет.