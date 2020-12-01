Песков: Путин не принимает решения назло оппозиции

Президент Владимир Путин при принятии каких-либо решений не учитывает позицию несистемной оппозиции, в том числе Алексея Навального, и речь о работе в противовес тоже не идет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, эти позиции не учитываются», – сказал Песков, отвечая на вопрос, учитывается ли позиция некоторых оппозиционеров, в том числе Навального, при принятии президентом каких-то решений, принимаются ли они назло или в противовес каким-то оппозиционным силам, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что московские следователи проводят проверку после высказываний Навального на радиостанции «Эхо Москвы» о возможной необходимости изменения конституционного строя России, в том числе насильственным способом.