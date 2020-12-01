Австрия решила закрыть горнолыжные курорты до 2021 года

Работу австрийских горнолыжных курортов с проведением отпуска в отелях решено приостановить до января 2021 года. Решение правительства Австрии будет озвучено в среду после заседания кабинета министров.

Жителям страны будет разрешено только однодневное пребывание на горнолыжных склонах. Гастрономия и гостиничный бизнес будут временно закрыты, при этом канатные дороги будут доступны в качестве общественного транспорта только для местных жителей, пишет газета Der Standart.

Правительство Австрии считает, что в первую очередь карантин должен быть ослаблен в школах и магазинах, которые откроются 7 декабря. Требования к ношению масок и соблюдению социальной дистанции будут ужесточены, отмечается в сообщении. Предполагается, что в январе спрос на горнолыжный туризм будет постепенно расти, и к тому времени кабинет министров рассчитывает разработать пошаговый план открытия курортов.

Австрия ввела полный локдаун из-за распространения коронавирусной инфекции. Он действует с 17 ноября по 6 декабря.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что намерена добиться закрытия горнолыжных курортов Евросоюза в зимние каникулы во избежание риска заражения туристов COVID-19.