Политолог: Зеленский далек от искренней веры в независимость Украины

«Это ложь с большой буквы, ведь подлинной независимости Украины нет», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский публицист Владимир Скачко, комментируя предложение президента страны Владимира Зеленского ввести новое правило – писать слово «независимость» с большой буквы.

«Настоящей независимости Украины нет. Называть страну, которая полностью находится под влиянием и внешним управлением коллективного запада, независимой, да еще писать это с большой буквы, – это подлость, цинизм, кощунство и великий обман. Это ложь с большой буквы в отношении Украины», – считает киевский политолог и журналист Владимир Скачко.

В предложении Зеленского, по мнению эксперта, кроется желание «выпендриться на ниве патриотизма». «Он таким образом пытается унять страх и избежать нападок со стороны радикальных ультрапатриотов и неофашистов. А сам лидер Украины также далек от искренней идеи и веры в независимость страны, как эти радикалы – от процветания Украины», – убежден политолог.

Они все действуют по принципу – «пусть будет хуже, лишь бы не с Россией», подчеркнул эксперт. По его словам, слово независимость пало жертвой таких игрищ.

«За такими идеями стоят неумелые попытки Зеленского скрыть свою несостоятельность, а заодно и своих предшественников, которые профукали страну. Ну он же клоун, комик, ему простительно», – с иронией отметил Скачко.

Напомним, во вторник, 1 декабря Украина отмечает 29-ю годовщину референдума о независимости. Зеленский написал в Telegram, что, на его взгляд, слово «независимость» (незалежність) следует писать с большой буквы, хотя это не предусмотрено правилами украинского языка.

«В знак безграничного уважения ко всем, кто веками ее добивался, и как символ того, как много она для нас значит», – пояснил он.

Он предложил вспоминать об этом во время «Facebook-баталий» на тему «Кто больше, лучше и правильнее любит Украину».

Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг итогов конкурса по созданию большого государственного герба страны: изображение вызвало сомнения в художественных, исторических и геральдических достоинствах нового герба; кроме того, выяснилось, что некоторые его элементы напрямую заимствованы у Российской империи.