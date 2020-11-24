Проект главного символа Украины оказался полон смешных ошибок

Вот уже несколько дней на Украине кипит скандал вокруг итогов конкурса по созданию большого государственного герба страны. Изображение вызвало множество споров, подозрений в «нечестной игре» конкурсной комиссии, сомнений в художественных, исторических и геральдических достоинствах нового герба. Более того - некоторые элементы этого герба напрямую заимствованы у Российской империи.

Многие страны (особенно относящиеся к тому, что можно назвать Старой Европой), имеют большой государственный герб. Это наиболее почетная форма герба, отличающаяся от обычного (или малого) герба наличием ряда дополнительных атрибутов. Чаще всего в их число входят мантия, увенчанная короной – если государство является монархией, щитодержатели, гербовые знамена и штандарты, знаки высших орденов и государственный девиз.

Такой герб, был, например, у Российской империи. Есть он и у всех современных европейских монархий: Великобритании, Дании, Нидерландов, Швеции и пр. Имеется большой герб у отдельных республик: Сербии, Латвии, Грузии.

Некоторые страны Европы, такие как Франция или Италия, обходятся вовсе без герба, имея лишь государственную эмблему. Такой выбор объясняется республиканским характером государства и желанием решительно отмежеваться от монархического прошлого. А вот у Российской федерации большого герба нет, есть только малый: красный щит с золотым двуглавым орлом. Таких стран тоже немало, в их числе ФРГ, Австрия, Польша, Чехия.

Но чем же привлекает большой герб государства с республиканским строем, если изначально он был отличительной особенностью монархий? Обычно подобный символ появляется у тех республик, которые в прошлом долгое время были королевствами и не отказываются от своего прошлого, считают этот период истории важным для собственного национального самосознания.

Так что появление у Украины большого герба объяснить крайне сложно. Сами украинцы вполне официально считают свое государство совсем молодым. Ведь украинская республика появилась лишь в январе 1918 года в результате отделения от России части южнорусских губерний. А до этого земли Украины входили в состав сначала русского царства, а затем Российской империи, преемственность с которыми Украина решительно отрицает, не желая иметь ничего общего с «москалями». Второе учреждение украинского государства случилось еще позднее и связано с распадом СССР, когда в августе 19991 года Верховным Советом УССР была провозглашена декларация независимости.

В период же от падения Древней Руси, до 1654 года, когда левобережная Малороссия вошла в состав России, земли Украины принадлежали частью Великому княжеству Литовскому, частью Королевству Польскому, частью Золотой Орде и ее наследникам.

Некоторые области и вовсе считались ничейной территорией – «Диким полем», где из-за постоянных войн и набегов почти никто не жил. То есть историческим субъектом, значимым игроком на международной арене Украина не была и быть не могла, как бы ни хотели обосновать нынешние власти «древность казацкой государственности».

По всему выходит, что Украине большой герб как-то не к лицу, у Российской Федерации на такой символ куда больше культурно-исторических прав. Но украинские власти все равно решили обзавестись этим почетным знаком. Вероятно, тут сыграло роль тщеславное желание казаться старым, традиционным европейским государством, одним из тех, что определяли судьбы континента на протяжении целых столетий. Именно с этим связано появление в большом гербе не только знаменитого украинского тризуба, но и казака с печати Запорожской сечи. Ведь возводить прошлое независимой Украины получается только к казачьим квазигосударственным образованиям.

Но тут-то украинская геральдика и сталкивается с очень большой проблемой.

Во-первых, Запорожская сечь вовсе не являлась суверенным государством. Это были системы самоуправления военных поселений, которые с самого начала своего существования находились на службе у действительно суверенных монархов. В основном у короля Польши. То есть использование символики запорожских казаков, как выражаются геральдисты, «умаляет» герб, свидетельствуя о несуверенном прошлом Украины. Это может казаться несущественным нюансом, но в языке геральдики имеет очень важное значение.

Во-вторых, сама по себе символика Запорожской сечи сомнительна с точки зрения истории. У сечи никогда не было своего герба. И это не удивительно. Польские короли не собирались давать герб несуверенному образованию, функционировавшему внутри Речи Посполитой. Хотя реестровые казаки обладали особой привилегией выбора гетмана и офицеров, фактически они представляли собой поселенную иррегулярную армию польского короля, которому, как и прочие польские военные, приносили присягу. Король же жаловал войску печать и знамя. Причем если печать более-менее сложилась уже в середине XVI века и представляла собой казака в кафтане, шапке, с мушкетом и саблей, то знамена отличались редкостным многообразием. На них побывал и орел Габсбургов, и польский белый орел, и кресты, и османский полумесяц, и архангел Михаил.

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Тут стоит отметить, что традиционно в геральдике изображение на гербовом знамени считается более близким к гербу, чем изображение на печати, которое порой может быть достаточно произвольным и только включать некоторые геральдические элементы. Поэтому получается, что, не имея исторического, традиционного герба Запорожской сечи современная украинская власть должна его придумать. Или, если сказать мягче – реконструировать. А для реконструкции приходится брать гетманскую печать, потому что данные знамен оказываются слишком разнообразными, да еще и вселяют серьезные сомнения в суверенитете запорожского войска. Ну кому из украинцев захочется иметь на державном гербе польскую или турецкую символику?

Но даже с казаком с печати получилось как-то нехорошо. Возьмем текст Конституции Украины и прочтем там описание большого герба, изображение которого только что выиграло конкурс. «Большой Государственный Герб Украины устанавливается с учетом малого Государственного Герба Украины и герба Войска Запорожского». То есть, если читать текст с точки зрения геральдической науки (а это именно наука со своим научным аппаратом и жесткими законами), то получается следующее – герб должен включать равноправные изображения и тризуба, что красуется на малом гербе, и запорожского казака. Но в изображении-победителе тризуб размещается в самом почетном месте – на гербовом щите, а символ казачества вынесен на гербовую хоругвь, возвышающуюся над щитом. Ккажущееся почетным, это место вообще не является частью герба, а считается лишь дополнительным атрибутом. То есть два символа, вопреки требованиям основного закона страны, изображены в неравном положении.

Это крайне важный факт. Ведь получается, что, если большой греб окажется принят парламентом, он будет совершенно неконституционным. Такой досады на Украине, наверное, никто не ожидал!

В-третьих, существует две традиции создания больших гербов. Одна из них предполагает, что на гербе будут находиться все символы исторических земель, входивших в состав государства, или же областей, на которые по конституции разделена страна. Вторая – что большой герб повторяет малый и просто дополняется особыми атрибутами. Но особенность украинского герба в том, что он не следует ни первой, ни второй традиции. От включения гербов областей отказались – вероятно, чтобы не муссировать лишний раз тему регионализма, прав восточных областей, где проживает значительная доля русского населения. А от использования малого герба с дополнительными атрибутами отказались по формулировке Конституции, требующей дополнения малого герба Украины гербом Запорожской сечи.

Так украинские законодатели, принимавшие статью 20 Основного закона в 1996 году, сами загнали себя в тупик. Даже если герб будет принят в точном соответствии с требованиями Конституции, он окажется в полном разрыве с традициями геральдики. А геральдика такого не прощает. Нарушив самую мелочь, автоматически ставишь под сомнение всю государственную символику. И ладно бы Украина принимала не герб, а эмблему страны, тогда и придираться было бы не к чему. Но ведь они хотят сделать все как в «Старой Европе», по средневековым традициям. Доказать древность Украинской державы. А в итоге никак не получается.

Среди прочих ошибок и недоработок стоит отметить, что подножие, где стоят щитодержатели, оплетает желто-голубая лента, цвета национального флага. По геральдической традиции такая лента используется для того, чтобы написать на ней государственный девиз. Например, на большом гербе Российской империи было написано: «С нами Бог». Но в украинском гербе лента появляется непонятно для чего, как какой-то элемент геральдического карго-культа, когда происходит бездумное копирование символов, без понимания того, зачем они существуют и что обозначают. Место для девиза сделали, а самого девиза нет – смешно вышло.

Стоит сказать пару слов и о щитодержателях. Как ни обидно будет украинцам, но архангел Михаил оказался на их гербе вовсе не как символ Киева. Он позаимствован прямиком с большого герба Российской империи, где стоял ровно на том же самом месте – справа от щита. Вот так и получается: боролись-боролись с «москальским игом», а его знак нежданно прокрался аж на самый главный государственный символ самостийной державы.

Многих позабавил тот факт, что архангел изображен в этаких «носочках». На самом деле художник хотел изобразить мягкие сапожки, которые часто встречаются на средневековых иконах, изображающих воинов, но в силу плохого умения рисовать сделать это не смог. Напротив, на русском гербе архангел Михаил был облачен в старинные доспехи, а на ногах имел поножи – гораздо более изящное художественное решение.

Удивляет появление в качестве второго щитодержателя галицийского льва. Сразу возникает вопрос, если запад Украины оказался отмечен на гербе, то почему этой привилегии лишились восток и юг? Они что, неполноправные территории, где правят господа из Львова? Такое замечание может показаться несущественным, но на языке символов означает одно – привилегированное положение запада страны и демонстративное пренебрежение другими регионами.

И наконец, об искусстве художника. Ни у кого не возникает сомнений в том, что большой герб Украины просто плохо нарисован. Это непрофессиональная работа художника Алексея Кохана. Этот художник никогда не выходил за пределы карикатуры, которой занимался около 40 лет, начав карьеру еще в издаваемом в УССР сатирическом журнале «Перец». Познания Кохана в геральдике весьма поверхностны, а навыки рисования гербов очень слабы. В этом легко убедиться, просто сравнив проект нового герба Украины с любым из больших гербов европейских государств. Достаточно одного взгляда, чтобы разобраться, где работали квалифицированные художники-геральдисты, а где простой любитель.