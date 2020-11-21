Украинскую «Революцию достоинства» обесчестили ее же хранители

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21 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 10:54  |  vz.ru
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За жизнь в кредит мир заплатит разгоном инфляции

Мир ждет новая эпоха роста цен DADO RUVIC/REUTERS
Мировой госдолг давно вызывает озабоченность экономистов. Пандемия уже привела мир к его новому историческому рекорду. Долговой пузырь может рвануть в любом месте и в любое время – предугадать это невозможно. Однако способ избежать грядущей катастрофы есть: это разгон глобальной инфляции и применение финансовых репрессий. Подробности...
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Германия начала забывать уроки Второй мировой войны

В Германии начали иначе трактовать подвиг Красной армии Eberhard Thonfeld/imago-images.de/Global Look Press
В Германии все активнее пытаются выхолостить ответственность своих предков за преступления нацизма. Так российский МИД отреагировал на слова посла ФРГ в Вильнюсе о том, что целью Красной армии было принести на немецкую землю «сталинское правление». Это заявление – демарш отдельно взятого дипломата, который решил подыграть русофобам, задающим тон в Прибалтике, или же такова новая линия поведения Берлина? Подробности...
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Почему Нюрнбергский трибунал работает до сих пор

Трибунал в Нюрнберге стал образцом для всех последующих процессов подобного рода Виктор Кинеловский/Фотохроника ТАСС
Ровно 75 лет назад, 20 ноября 1945 года, начался Нюрнбергский процесс (трибунал). Главный суд над нацистскими военными преступниками и элитой Третьего рейха проводился в чрезвычайных условиях и по особым правилам. Это одна из многих причин, по которым результаты данного трибунала имеют особую важность и значение до наших дней. Подробности...
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Британия перевооружается для войны нового типа

Солдат у Англии мало, зато их эффективность растет за счет современного оружия Ministry of Defence UK
К 2024 году обычный британский пехотинец по своему оснащению будет напоминать солдата из фантастических фильмов. Такие прогнозы звучат в Лондоне после того, как премьер Борис Джонсон решил резко увеличить военный бюджет. Войска Ее Величества вооружатся лазерами, планируется запуск ракет в космос, формируется и командование боевых хакеров. С кем собралась воевать Британия? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Зеленский и Запад хотят эпидемии в Донбассе

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Киев, Париж, Берлин будут настаивать на том, чтобы открыть пункты пропуска между Украиной и Донбассом. Ведь чем больше жителей ЛДНР заболеют ковидом, тем лучше для недоброжелателей республик. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Реальная политика требует жертв

Алексей Алешковский, сценарист
Разбудите пещерный национализм, закутайте его в белые демократические одежды, вручите ему знамя борьбы с коррупцией и начинайте считать жертвы. Погибшие солдаты, сожженные дома, убитые мирные жители, отчаявшиеся беженцы – вот инструменты Большой игры. Подробности...

Признание «закона Родченкова» противоречит Конституции России

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Реформа взаимоотношений российского спорта с международным давно назрела. Олимпийское движение уже много лет не имеет ничего общего с принципами Пьера де Кубертена – и вспоминать о них моветон. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Санду провоцирует Россию

Обсуждение: 6 комментариев

Почему Армения не признала Карабах?

Советский дефицит вернулся в Туркмению

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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Должны ли учащиеся в обязательном порядке прочесть &laquo;Войну и мир&raquo; в рамках школьной программы?
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  • Никто никому
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    Должны ли учащиеся в обязательном порядке прочесть «Войну и мир» в рамках школьной программы?

    Украинскую «Революцию достоинства» обесчестили ее же хранители

    В Музее Революции Достоинства идут следственные действия    21 ноября 2020, 10:10
    Фото: Національний музей Революції Гідності
    /Maidan Museum/Facebook
    Текст: Николай Стороженко

    Одной из ключевых целей украинской так называемой Революции Достоинства (то есть госпереворота) провозглашалась борьба с воровством и коррупцией, которые процветали при Януковиче. При новой власти, заявлялось, все будет совсем не так - демократия и порядок. Тем анекдотичней выглядит ситуация, сложившаяся сегодня в Киеве вокруг музея этой самой Революции Гидности.

    В Музее Революции Достоинства (Украина) и в доме его директора накануне годовщины этой самой революции проходят обыски. На этом можно было бы и закончить – событие прекрасно в своей завершенности. Особенно если уточнить, что силовики нагрянули в музей как раз во время проведения там международного научного форума: «Революция Достоинства: на пути в историю».

    В бухгалтерии музея, как выясняется, изымают документы, связанные со строительством мемориала Героев Небесной сотни. Имеются подозрения, что выделенные на объект деньги были похищены. Средства на строительство перечислены, но само строительство даже не начиналось.

    – Сегодня в музее будет интере-е-е-есная история, – хохотнул бы в ответ на это булгаковский Воланд.

    Но давайте немножко поворошим это гнездо с мокрицами. Как нетрудно догадаться, столь пафосное название - Революция Достоинства (гидности) - украинцы придумали для евромайдана. Между тем, евромайдан в новейшей истории Украины - уже третья по счету революция (или переворот).

    Первой считается т.н. «революция на граните» (1990). Тогда студенты требовали отставки главы Совмина УССР Валерия Масола и перевыборов Верховного Совета СССР (и добились этого). Но в данном случае важнее второстепенные детали. Протестующие разбили палаточный городок в центре Киева. Неформальная оргструктура протеста фактически опиралась на «Студенческое братство Львова». Все это – важнейшие родовые пятна и следующих двух майданов – 2004 и 2013-2014 гг.

    Тем не менее, глорификации удостоился только третий по счету майдан, ведь первый практически забыт, тогда как второго стыдятся даже некоторые его участники. Видимо, разница в том, что в третий раз главного злодея удалось не просто отстранить от власти, а еще и выгнать взашей. Ну и погибшие, конечно. Как писал Николай Некрасов, «...дело прочно, Когда под ним струится кровь».

    Как идея музей оформился уже в гуще событий, свидетельством которых является – по крайней мере так утверждают сами музейщики и украинская Википедия. Так это или нет – не столь уж важно. Важнее то, что в ноябре 2015 года, как раз накануне очередной годовщины, музей взял под государственное крылышко тогдашний президент Украины Петр Порошенко. С присвоением громкого статуса Национального музейного комплекса, с выделением места под строительство в самом центре Киева.

    Ну а куратором музея стал известный Украинский институт национальной памяти. Который, собственно, и специализируется на глорификации самых неприглядных страниц украинской истории – вроде обеления коллаборантов из дивизии ваффен-СС «Галиция», палачей Бабьего Яра и Хатыни.

    Уж полночь минула...

    Громкий статус и высокое покровительство есть, а музея нет. Дело небыстрое: только летом 2018 года жюри определило победителя конкурса проектов музея. Победило тогда немецкое архитектурное бюро «Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH» с проектом «Штурм холма».

    К тому же место будущего строительства одновременно и место преступления: именно там погибла часть протестующих, в чью честь и задумано строительство музея. Так даже в ООН Киеву указывали, что строительство может помешать следственным экспериментам и создаст препятствие расследованию. Поэтому сроки начала строительства и открытия музея неоднократно переносились и срывались

    Даже предыдущий директор УИНП Владимир Вятрович в июле 2019 года признавал, что результатов расследования нет, «...и, соответственно, этот вопрос придется ставить перед следующим парламентом. А вот поддержит ли он такую инициативу – этого мы не знаем. Возможно, пауза затянется».

    В августе 2019-го музей как раз должен был в очередной раз быть открыт, а в июле был избран парламент, перед которым Вятрович хотел ставить вопрос. С тех пор миновало уже почти полтора года и совсем не факт, что музей достроят хотя бы к очередному майдану, который, очевидно, обнулит его (музея) необходимость. Ведь появятся новые мученики и новые проекты.

    Здесь так принято

    Наконец, не нужно забывать, что собрать деньги на какой-нибудь пафосный проект, а затем банально их украсть – добрая украинская традиция.

    В начале февраля 2014 года на евромайдане обнаружили пропажу коменданта движения «Михайловское» и одного из комендантов евромайдана Алексея Соловьева. Вместе с ним исчезла и «казна» – карта, на которую собирали пожертвования на покупку еды и медикаментов. На карте было всего несколько тысяч гривен, однако это незначительное событие дало толчок целому промыслу. В 2014 году сбор пожертвований в прозрачных боксах (на майдан, на лечение героев майдана) стал весьма доходным делом. Цели менялись – в соответствии с новостной повесткой собирать стали на бронежилеты и каски, на тепловизоры... Стоявшие у истоков волонтерства умудрились не только решить свои материальные проблемы, но и в Верховную Раду пролезть.

    По некоторым данным, даже Петр Порошенко не чурался запускать лапу в подобные «кассы».

    По крайней мере, так считает юрист Андрей Портнов, обратившийся к Порошенко через соцсети: «Эти деньги Вы украли у украинской армии в июле 2014 года, в самую острую фазу войны», – писал он в ноябре прошлого года (речь о знаменитой акции «5 гривен на армию», средства, которые собирали по смс).

    Хотя сама традиция, конечно, родилась еще раньше. Жена президента Украины Виктора Ющенко в 2006 году собирала деньги на т.н. «Больницу будущего», где должны были лечить детей с заболеваниями, которые на тот момент на Украине лечить не могли. Под такое святое дело тогда удалось собрать более 50 млн долл, однако больницу так и не построили. Вернее построили, но уже как частную.

    Поэтому ничего из ряда выходящего не случилось. Обычная монетизация итогов очередного майдана в чей-то частный карман.


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