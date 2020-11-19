Зеленский пригрозил Порошенко штрафами

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил штрафами бывшему главе государства Петру Порошенко.

Зеленский подчеркнул, что «санкции за нарушения карантина выходного дня будут одинаковыми для всех», включая «собственника финтес-клуба «Пятый элемент», то есть Порошенко. Президент Украины указал, что Порошенко «кричит» о «критической» ситуации с распространением коронавируса в стране, но сам «содействует этому», передает ТАСС.

«Вам надо решить: вы или спаситель, или коммерсант такой обычный», – сказал Зеленский, посоветовав «не тратить деньги на ботофермы и говорить о политических преследованиях, а сохранить средства на выплату штрафа». Президент отметил, что «один штраф» Порошенко «уже получил». Если финтес-клуб продолжит работу в выходные – «получит еще один». Штрафы «будут продолжаться», пока Порошенко «не научится соблюдать закон». Зеленский заявил: «Понадобится 100 штрафов – будет 100... Будем таким образом возвращать в бюджет то, что вы украли за предыдущие годы».