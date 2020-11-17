На Украине провалили голосование об отмене «карантина выходного дня»

Верховная рада Украины не смогла принять постановление об отмене «карантина выходного дня». За проголосовали 149 депутатов, в то время как принятие постановления требовало 226 голосов.

Документ предполагал обязать правительство смягчить карантинные ограничения в выходные дни в течение трех дней с момента его вступления в силу, передает ТАСС.

Тем временем глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предложил дать кабинету министров 14 дней на оценку карантинных мер.

Ранее сообщалось, что правительство Украины ввело «карантин выходного дня» с 14 по 30 ноября. Отмечалось, что «экономика Украины не выдержит полного локдауна, именно поэтому правительство и министерство здравоохранения вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать сбалансированный вариант дополнительных карантинных ограничений».

Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. Как отметил премьер Денис Шмыгаль, местные власти не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина. По данным пресс-службы президента Украины, «карантин выходного дня» уменьшил контакты и передвижение граждан в субботу на 18,5%, а в воскресенье – на 27%.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кабмин принял правильное решение о вводе в стране «карантина выходного дня», однако призвал усовершенствовать программы экономической помощи гражданам и бизнесу.