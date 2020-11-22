Украина грезит миллиардами на «восстановление Донбасса»

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22 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:25  |  vz.ru
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Германия лишит Украину транзита российского газа

Президентство Байдена может сыграть на руку российскому газопроводу в Европу Jens Büttner/DPA/Picture alliance/ТАСС
Германия готовится схлестнуться с США в решающей схватке в борьбе за «Северный поток – 2». С одной стороны, немецкий бизнес отказывается строить СПГ-терминал под американский сжиженный газ. Но, с другой стороны, Бундестаг отклонил инициативу поддержать «Северный поток – 2». Итог битвы станет известен в декабре. Каким он будет? Подробности...
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Смертную казнь для нацистов в Нюрнберге требовал только СССР

Все решения Нюрнбергского трибунала – это результат трудного компромисса STR New/Reuters
«Когда готовился Нюрнбергский процесс, СССР настоял на его полной объективности с предоставлением доказательств вины нацистов. Это было сделано для того, чтобы процесс не стал судом «победителей над побежденными», как предлагали Великобритания и США», – сказал газете ВЗГЛЯД участник форума «Уроки Нюрнберга», дипломат Сергей Руденко, сын Романа Руденко, обвинителя от СССР на главном процессе XX века. Подробности...
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Меладзе и Пугачевой на Новый год предложили замену

На свою беду Меладзе сам предложил публике отдохнуть в новогоднюю ночь от его песен Сергей Фадеичев/ТАСС
Меладзе, наверное, еще пожалеет, что угрожал бойкотировать «Голубые огоньки». А ну как телепродюсерам понравится такая идея? В нынешние времена возможно то, что вчера казалось немыслимым – например, обойтись 1 января без песен Пугачевой и Меладзе. Как рядовые читатели газеты ВЗГЛЯД, так и известные россияне в большинстве своем предпочли бы услышать в праздничную ночь молодых начинающих исполнителей. Подробности...
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Украина грезит миллиардами на «восстановление Донбасса»

Донецкий аэропорт был инфраструктурным символом Донбасса, пока его не разрушили ВС Украины Dmitry Lovetsky/ТАСС
Украинские политики озвучили новую сумму средств, необходимую для восстановления разрушенной войной инфраструктуры Донбасса – 21 млрд долларов. Причем, как уверяют в Киеве, некие страны и международные организации готовы инвестировать в регион сразу после завершения демилитаризации. Насколько верны расчеты украинских политиков и что на этот счет думают в самом Донбассе? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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России нужны пассионарии, готовые созидать

Андрей Медведев, Политический обозреватель
России совершенно не помешает сделать очень простые шаги, которые дали бы понять многим, что нынешняя Россия в такой же мере наследница СССР и Российской империи, в какой соседи претендуют на свое историческое наследство. Подробности...
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Благо – это оставаться русским человеком

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Надеждой на выздоровление нашего общества являются 35% тех, что исходят из норм этики и морали, 19% – движимые нормами культуры, 19% – традициями, а также те самые 12%, которые исходят из религиозных предпосылок. Это и есть народ. Подробности...
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Государственная система Лукашенко оказалась мощнее украинской

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Самое время дать оценку выстроенной Александром Лукашенко экономической и социальной модели. Обратимся к цифрам. Разочарование тут одновременно ждет и сторонников концепции Белоруссии как «социалистического рая», и адептов веры в отсталость белорусского патернализма. Подробности...
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Санду провоцирует Россию

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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    Украина грезит миллиардами на «восстановление Донбасса»

    Донецкий аэропорт был инфраструктурным символом Донбасса, пока его не разрушили ВС Украины    22 ноября 2020, 19:52
    Фото: Dmitry Lovetsky/ТАСС
    Текст: Алексей Нечаев

    Украинские политики озвучили новую сумму средств, необходимую для восстановления разрушенной войной инфраструктуры Донбасса – 21 млрд долларов. Причем, как уверяют в Киеве, некие страны и международные организации готовы инвестировать в регион сразу после завершения демилитаризации. Насколько верны расчеты украинских политиков и что на этот счет думают в самом Донбассе?

    На восстановление инфраструктуры Донбасса необходимо потратить от 15 до 21 млрд долларов, заявил в интервью ТСН советник украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Отвечая на вопрос журналистов о том, «выгодно ли Украине возвращать Донбасс?», он отметил, что «независимое государство – это вообще дорогая штука».

    «Вернуть Донбасс – это наша конституционная обязанность, в какую цену нам бы это не обошлось. Именно поэтому мы предлагаем создать зону особого экономического развития. Есть страны и международные организации, которые готовы инвестировать и помогать», – рассказал Арестович и добавил, что первым условием для восстановления региона является его демилитаризация.

    При этом в августе советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко оценивал восстановление Донбасса в более скромную сумму. По его словам, на эти цели необходимо затратить 10 млрд долларов.

    «Такая разница в цифрах указывает на то, что они взяты с потолка. На Украине достаточно давно идет соревнование на тему того, кто озвучит большую цифру», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. И действительно – в разное время украинские чиновники называли разную сумму средств, которая необходима для экономического возрождения региона.

    Так, в июле 2015 года председатель Агентства по вопросам восстановления Донбасса Вадим Черныш заявил о необходимости потратить 1,8 млрд долларов. Уже в июне 2016 года вице-премьер-министр Геннадий Зубко запросил 15 млрд долларов. Далее в ноябре 2016 года председатель «военной-гражданской администрации Донецкой области» Павел Жебривский поднял ставки до 20 млрд долларов.

    Любопытно, что некие «расчеты» пытаются произвести и на Западе. Например, специалисты Венского института экономических исследований WIIW пришли к выводу, что Украине для восстановления Донбасса следует потратить приблизительно 21,7 млрд долларов. Эта сумма равна примерно 45% доходов украинского бюджета в текущем году.

    «Я думаю, все эти цифры рассматриваются украинскими политиками лишь с точки зрения того, как их разворовать.

    По факту мы не видели серьезных расчетов по данному вопросу и не слышали от украинских коллег каких-либо внятных предложений. Потому к таким заявлениям нужно относиться крайне философски», – полагает Мирошник.

    Схожей точки зрения придерживается киевский экономист Денис Гаевский. «Не очень понятно, что именно подразумевается под «восстановлением Донбасса». Если говорить об уровне 2013 года, то озвученная сумма недостаточна. Необходимо учитывать, что часть производств в Донбассе, те же угольные шахты и обогатительные фабрики, сегодня менее востребованы по сравнению с 2013 годом из-за изменившегося энергобаланса Украины. Потому для обеспечения занятости населения и экономического ренессанса необходимо создавать новые индустрии фактически с нуля», – пояснил эксперт.

    «Кроме того, под чемпионат Европы по футболу в 2012 году в том же Донецке реализовывались крупные инфраструктурные проекты. Например, одна только реконструкция аэропорта обошлась в 900 млн долларов. Потому сумма в 21 млрд выглядит явно заниженной», – считает Гаевский.

    В то же время российский экономист Василий Колташов удивился не столько цифрам, которые озвучил Арестович, сколько его словам о якобы готовности неких стран и организаций к инвестициям. «О каких инвестициях может идти речь, если Украина даже не пытается выполнять Минские соглашения? Кто в условиях войны будет тратить свои деньги и зачем? В чем может заключаться выгода для инвестора?», – задается вопросами Колташов.

    Он также предположил, что подобные заявления украинских политиков направлены на то, чтобы отвлечь общество от проблематики Минских соглашений в пользу разговоров о предоставлении ЛНР и ДНР особого экономического статуса. «Но этот статус не имеет под собой никаких гарантий. Сегодня он есть, завтра его нет», – сказал экономист и добавил, что Минские соглашения, в случае их реализации, выглядят куда надежнее с точки зрения предоставления политических и экономических гарантий Донбассу.

    Впрочем, как считают эксперты, Украина могла бы воссоздать инфраструктуру Донбасса за собственные средства, но при соблюдении одного условия. «Для этого достаточно стать совершенно пацифистской и как минимум нейтральной в отношении России страной», – убежден киевский политолог и журналист Владимир Скачко.

    «Далее за десять лет вдумчивой и системной работы по реконструкции и модернизации Донбасс вновь бы стал регионом, который приносит прибыль. До 2014 года Донбасс, например, давал до 30% ВВП Украины», – напомнил политолог.

    «Но, во-первых, кто Украине позволит стать пацифистским государством? Штаты и ЕС на это не пойдут. Во-вторых, страна, которая согласовывает свой бюджет в МВФ, находится в вечном преддефолтном состоянии. Средств на выполнение элементарных функций государства практически нет. Потому вопрос Владимира Высоцкого «Где деньги, Зин?» теперь адресован не «Зине», а Украине», – резюмировал Скачко.

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