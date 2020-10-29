Для решения конфликта в Донбассе на Украине выбрали лжеца

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29 октября, четверг  |  Последнее обновление — 17:44  |  vz.ru
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Что ждет россиян при стрессовом сценарии в экономике

Счетная палата под руководством Алексея Кудрина впервые составила собственный прогноз для российской экономики Михаил Терещенко/ТАСС
Счетная палата раскрыла стрессовый сценарий для российской экономики, который эксперты считают вполне реалистичным. Однако есть и хорошие новости. Во-первых, еще одного нефтяного шока в новом году удастся избежать, что для российской экономики немаловажно. Во-вторых, даже худший сценарий предполагает рост ВВП в 2021 году. Другое дело, почувствуют ли россияне этот рост на себе? Подробности...
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ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
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Как иностранцы сделали Россию великой

Ученые люди приезжали в Россию в основном с Запада Саломон Конинк
Российское государство все больше нуждается в мигрантах и особенно имеющих высокую квалификацию – ученых, профессионалах. Приглашение иностранцев на службу является одной из древнейших традиций России, благодаря им она стала одной из величайших империй планеты. Какие иностранные специалисты сегодня нужны нашей стране? Подробности...
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Религиозный терроризм стал для Франции новой реальностью

Террорист зарезал троих человек у церкви в Ницце кадр из видео
В четверг в Ницце произошел новый теракт, в результате которого погибли три человека. С криками «Аллах акбар» мужчина с ножом обезглавил женщину возле базилики Нотр-Дам, после чего убил еще двоих человек. Мэр города Кристиан Эстрози назвал случившееся «исламофашизмом». Наблюдатели говорят о начале острого религиозного конфликта и опасном ожесточении общества во Франции. Какие ошибки допустили власти страны? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Франция больше никогда не будет тихой

Антон Крылов, журналист
Когда ты целенаправленно и безапелляционно оскорбляешь миллиарды человек, очень странно удивляться тому, что среди этих миллиардов находятся единицы, готовые убивать. Подробности...

Как Россия стала великой железнодорожной державой

Тимур Шерзад, журналист
115 лет назад, 29 октября 1905 года, вошла в полноценную эксплуатацию Кругобайкальская железная дорога – русские полностью замкнули Транссиб. Так появилась самая длинная железная дорога в мире. Подробности...
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Вашингтонское болото превратилось в помойку

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Хорошая девочка. Закончила престижный вуз юридический, пусть и в провинции. Помощник судьи, секретарь суда. Работала, старалась. А потом – раз – и член Верховного суда. Подробности...
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Почему французы любят оскорблять религию

Первый месяц карабахской войны: итоги

Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

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    Для решения конфликта в Донбассе на Украине выбрали лжеца

    Новый спикер Киева по Донбассу имеет весьма неоднозначную репутацию    29 октября 2020, 17:25
    Фото: Alexey Arestovych/YouTube
    Текст: Николай Стороженко

    «Полудурочный порохобот». Такими словами сами украинские политики описывают человека, который назначен официальным лицом в важнейшей для Киева структуре – Контактной группе по мирному урегулированию в Донбассе (ТКГ). Чем знаменит Алексей Арестович и почему его назначение выдает истинное отношение Зеленского к установлению мира на востоке Украины?

    Украинскую часть ТКГ по Донбассу (контактная группа по мирному урегулированию конфликта с непризнанными республиками) постоянно сопровождают какие-то скандалы.

    То туда назначат якобы представителей Донбасса, которые на поверку оказываются патентованными разжигателями войны. То заместителем главы киевской делегации сделают патриарха украинской политики, одного из первых премьер-министров – Витольда Фокина, а потом в спешке его снимают. «Я не политик и сделать какое-то определения этого я не могу. Потому что никакого подтверждения, что там [на Донбассе] идет война между Россией и Украиной, пока что я не вижу», – заявил он месяц назад с трибуны Верховной Рады, за что и был немедленно уволен.

    В общем, уж на что Украина – скандальное образование, а уж ее делегация в ТКГ – тем более.

    Видимо, как раз поэтому с новым назначением решили подстраховаться. На пост нового официального спикера украинской делегации в ТКГ нашли человека, который уж точно не будет отрицать, что Украина на Донбассе воюет с Россией – о неизбежности такой «войны» он говорил еще в феврале 2014 года. Правда, на этом его сильные стороны заканчиваются.

    Стратег «теплого океана» и евромайдана

    Вряд ли имя Алексея Арестовича известно российскому читателю. Зато на Украине этот персонаж весьма известен. Раскрутиться помог евромайдан: в декабре 2013 года Арестович активно пропагандировал в СМИ свою «стратегию теплого океана».

    Стратегию, к слову, советуем прочитать. По крайней мере те, кто сегодня рулит белорусскими протестами, ее точно прочитали. Деанонимизация силовиков, множественность акций (чтобы заставить власть распылять силы), девушки с цветами и бабушки с пирожками, препятствование задержаниям и попытки отбить уже задержанных – это все оттуда. На оригинальность автор не претендует, но его советы 7 лет назад взяли на вооружение многие: разжевано так, что поймет и осел.

    После переворота на волне известности работал собой: немного волонтерил, немного проповедовал. Немного «порохоботствовал», т.е. выполнял заказы по медиа-сопровождению тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Пока в 2017 году не совершил громкое призанание. Настолько громкое, что его грех не процитировать:

    «Дорогие друзья! Я много врал вам, начиная с весны 2014 года. Искажение информации я запускал по двум основным линиям:

    – создание патриотического лубка, в котором мы «усі єднаємося, шануємося та героїчні», а Украину ожидают сияющие перспективы,

    – черная пропаганда против РФ.

    Это была чисто пропагандистская работа, вызванная к жизни военной агрессией России против Украины», – писал он в Facebook.

    Дальше он пишет о том, что это ложь хорошая, правильная. Сознается в том, что не патриот национального государства (любого), в равнодушии к украинской культуре, отвращению к рядовому украинцу.

    Нет, пост был не поддельным, взлома страницы тоже не было. Просто Алексей вдруг зачем-то признал то, что не было очевидно разве что его постоянным читателям. А их к тому времени набралось порядком: если бы хотел, мог бы как Олег Пономарь – с выступлениями по Украине ездить.

    А что это было?

    С тех пор Арестович сильно сократил свое медиа-присутствие и многие успели о нем подзабыть. И вот теперь его назначили спикером Украины в ТКГ.

    Лучшая реакция на это назначение – глубокое недоумение. По крайней мере, именно так восприняли назначение даже во президентской фракции «Слуга народа». «Немножко странно собрать ряд народных депутатов, представить им Маркиана Лубкивского в качестве спикера ТКГ. И потом назначить туда полудурочного порохобота Арестовича», – отреагировал на назначение народный депутат Максим Бужанский. Правда, признания Арестовича ситуацию немного искупают. В том смысле, что человек не по убеждениям такой, а лишь занимался тем, за что платили. 

    Должность спикера украинской делегации ТКГ (как, впрочем, и любого спикера) – двоякая. С одной стороны, на нее можно назначать вообще кого угодно. Ведь задача этогот человека заключается в озвучивании того, что ему велено сказать. Как в том известном анекдоте: «Покорми собак и ничего не трогай». Достаточно вспомнить ту же Дженнифер Псаки (экс-официальный представитель Государственного департамента США, экс-помощник президента США по коммуникациям), которая в попытках ни на йоту не отклониться от официальной позиции Госдепа нередко молола откровенную дичь. И ничего, работала.

    С другой же стороны, спикер нередко – фигура знаковая. И, назначая того или иного человека спикером, особенно в конфликтных ситуациях, стремятся невербально передать какое-либо послание, знак, символ. О стремлении к диалогу, например.

    В нашем случае таким стремлением, конечно же, и не пахнет. Еще в марте прошлого года в одном из интервью Арестович прогнозировал на 2021 год начало полномасштабной войны Украины с Россией.

    Можно также сказать, что к настоящему времени команда Зеленского явно исчерпала свою скамейку запасных. Это продемонстрировали состоявшиеся на днях на Украине выборы депутатов и глав местных советов: всем стало очевидно, что в регионах команде президента откровенно не на кого опереться. Их (регионы) либо «сливали» (по договоренностям с местными элитами), либо ставили там на откровенно случайных людей. Назначение Арестовича вполне укладывается в эту схему, тем более что он уже далеко не первый «порохобот», пригретый Зеленским.

    Ну и, если вернуться к знакам и символам, это назначение демонстрирует отношение Зеленского к ТКГ, Минскому переговорному процессу и Донбассу в целом. Зеленский, как бы это помягче сказать, кладет на все перечисленное то же, что и на клавиши рояля в известной миниатюре его «95 квартала».


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