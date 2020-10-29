Для решения конфликта в Донбассе на Украине выбрали лжеца

«Полудурочный порохобот». Такими словами сами украинские политики описывают человека, который назначен официальным лицом в важнейшей для Киева структуре – Контактной группе по мирному урегулированию в Донбассе (ТКГ). Чем знаменит Алексей Арестович и почему его назначение выдает истинное отношение Зеленского к установлению мира на востоке Украины?

Украинскую часть ТКГ по Донбассу (контактная группа по мирному урегулированию конфликта с непризнанными республиками) постоянно сопровождают какие-то скандалы.

То туда назначат якобы представителей Донбасса, которые на поверку оказываются патентованными разжигателями войны. То заместителем главы киевской делегации сделают патриарха украинской политики, одного из первых премьер-министров – Витольда Фокина, а потом в спешке его снимают. «Я не политик и сделать какое-то определения этого я не могу. Потому что никакого подтверждения, что там [на Донбассе] идет война между Россией и Украиной, пока что я не вижу», – заявил он месяц назад с трибуны Верховной Рады, за что и был немедленно уволен.

В общем, уж на что Украина – скандальное образование, а уж ее делегация в ТКГ – тем более.

Видимо, как раз поэтому с новым назначением решили подстраховаться. На пост нового официального спикера украинской делегации в ТКГ нашли человека, который уж точно не будет отрицать, что Украина на Донбассе воюет с Россией – о неизбежности такой «войны» он говорил еще в феврале 2014 года. Правда, на этом его сильные стороны заканчиваются.

Стратег «теплого океана» и евромайдана

Вряд ли имя Алексея Арестовича известно российскому читателю. Зато на Украине этот персонаж весьма известен. Раскрутиться помог евромайдан: в декабре 2013 года Арестович активно пропагандировал в СМИ свою «стратегию теплого океана».

Стратегию, к слову, советуем прочитать. По крайней мере те, кто сегодня рулит белорусскими протестами, ее точно прочитали. Деанонимизация силовиков, множественность акций (чтобы заставить власть распылять силы), девушки с цветами и бабушки с пирожками, препятствование задержаниям и попытки отбить уже задержанных – это все оттуда. На оригинальность автор не претендует, но его советы 7 лет назад взяли на вооружение многие: разжевано так, что поймет и осел.

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После переворота на волне известности работал собой: немного волонтерил, немного проповедовал. Немного «порохоботствовал», т.е. выполнял заказы по медиа-сопровождению тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Пока в 2017 году не совершил громкое призанание. Настолько громкое, что его грех не процитировать:

«Дорогие друзья! Я много врал вам, начиная с весны 2014 года. Искажение информации я запускал по двум основным линиям:

– создание патриотического лубка, в котором мы «усі єднаємося, шануємося та героїчні», а Украину ожидают сияющие перспективы,

– черная пропаганда против РФ.

Это была чисто пропагандистская работа, вызванная к жизни военной агрессией России против Украины», – писал он в Facebook.

Дальше он пишет о том, что это ложь хорошая, правильная. Сознается в том, что не патриот национального государства (любого), в равнодушии к украинской культуре, отвращению к рядовому украинцу.

Нет, пост был не поддельным, взлома страницы тоже не было. Просто Алексей вдруг зачем-то признал то, что не было очевидно разве что его постоянным читателям. А их к тому времени набралось порядком: если бы хотел, мог бы как Олег Пономарь – с выступлениями по Украине ездить.

А что это было?

С тех пор Арестович сильно сократил свое медиа-присутствие и многие успели о нем подзабыть. И вот теперь его назначили спикером Украины в ТКГ.

Лучшая реакция на это назначение – глубокое недоумение. По крайней мере, именно так восприняли назначение даже во президентской фракции «Слуга народа». «Немножко странно собрать ряд народных депутатов, представить им Маркиана Лубкивского в качестве спикера ТКГ. И потом назначить туда полудурочного порохобота Арестовича», – отреагировал на назначение народный депутат Максим Бужанский. Правда, признания Арестовича ситуацию немного искупают. В том смысле, что человек не по убеждениям такой, а лишь занимался тем, за что платили.

Должность спикера украинской делегации ТКГ (как, впрочем, и любого спикера) – двоякая. С одной стороны, на нее можно назначать вообще кого угодно. Ведь задача этогот человека заключается в озвучивании того, что ему велено сказать. Как в том известном анекдоте: «Покорми собак и ничего не трогай». Достаточно вспомнить ту же Дженнифер Псаки (экс-официальный представитель Государственного департамента США, экс-помощник президента США по коммуникациям), которая в попытках ни на йоту не отклониться от официальной позиции Госдепа нередко молола откровенную дичь. И ничего, работала.

С другой же стороны, спикер нередко – фигура знаковая. И, назначая того или иного человека спикером, особенно в конфликтных ситуациях, стремятся невербально передать какое-либо послание, знак, символ. О стремлении к диалогу, например.

В нашем случае таким стремлением, конечно же, и не пахнет. Еще в марте прошлого года в одном из интервью Арестович прогнозировал на 2021 год начало полномасштабной войны Украины с Россией.

Можно также сказать, что к настоящему времени команда Зеленского явно исчерпала свою скамейку запасных. Это продемонстрировали состоявшиеся на днях на Украине выборы депутатов и глав местных советов: всем стало очевидно, что в регионах команде президента откровенно не на кого опереться. Их (регионы) либо «сливали» (по договоренностям с местными элитами), либо ставили там на откровенно случайных людей. Назначение Арестовича вполне укладывается в эту схему, тем более что он уже далеко не первый «порохобот», пригретый Зеленским.

Ну и, если вернуться к знакам и символам, это назначение демонстрирует отношение Зеленского к ТКГ, Минскому переговорному процессу и Донбассу в целом. Зеленский, как бы это помягче сказать, кладет на все перечисленное то же, что и на клавиши рояля в известной миниатюре его «95 квартала».