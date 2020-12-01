Барецкого не пустили на «голубой огонек» из-за внешности

Автор книги «Брат 3» и режиссер одноименного фильма Стас Барецкий собрался устроить одиночный пикет из-за того, что организаторы новогодних «голубых огоньков» отказали ему в участии в шоу из-за внешности.

Барецкий подал заявку на участие новогоднем представлении в качестве зрителя (на «голубых огоньках» есть категория гостей, которые не выступают со своими хитами, а просто пьют спиртное и аплодируют остальным) и получил отказ, поскольку «оказался слишком большим для демонстрации на «голубых огоньках», пишет ФАН.

«Причем они сами меня сначала пригласили! А потом заявили, что я, мол, слишком толстый и лысый, и поэтому не прохожу фейс-контроль. Они прислали мне свой внутренний документ, на котором основывались при принятии решения, и я просто офигел: это уже не просто дискриминация, а какой-то фашизм!» – заявил шоумен.

Барецкий по пунктам перечислил приведенные в бумаги критерии: согласно ей, на «голубые огоньки» не допускаются полные, короткостриженные или лысые мужчины в спортивных костюмах. Таким образом, убежден режиссер, организаторы новогодней программы «взяли пример с американцев», которые также стараются не пускать «неоднозначных» людей в кадр.

«При том что менеджеры этих шоу публично отрицают национализм, на практике они реализуют самый настоящий фашизм! Обещаю, когда они будут снимать своих форматных звезд в павильонах, я организую рядом одиночный пикет, чтобы все узнали об этой диктатуре голубизны на «огоньках». Я даже готов к тому, что меня «свинтят» – ничего, посижу 15 суток, сидел уже», – заявил Барецкий.