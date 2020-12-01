Экс-главе Кирова Быкову утвердили обвинение

Утверждено обвинительное заключение бывшему главе Кирова Владимиру Быкову: его обвиняют по статьям «Мошенничество», «Получение взятки», и «Пособничество в мошенничестве», сообщает Генпрокуратура.

«Прокурор Кировской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы г. Кирова Владимира Быкова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 («Мошенничество»), ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 («Организация растраты»), ч. 5 ст. 33, ч. 7 ст. 159 («Пособничество в мошенничестве»), ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно версии следствия, в 2010-2018 годах глава Кирова Быков через посредника получил взятки на 9 млн рублей за «незаконное бездействие при организации поставок топлива в акционерное общество «АТП» и за помощь в заключении с ООО «Удобный маршрут» договоров предоставления прав на программное обеспечение, поставку оборудования и «выполнения работ по сопровождению внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в общественном транспорте Кирова».

Также следователи считают, что Быков содействовал хищению денег АО «АТП» на 22 млн рублей.

Другой эпизод – использование служебного положения, добавили в Генпрокуратуре. «Используя свое служебное положение, обвиняемый по предварительному сговору с учредителем ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» совершил мошенничество при приобретении обществом права на муниципальный земельный участок, который впоследствии был реализован по рыночной цене более чем в 400 раз превышающей размер фактически перечисленной в бюджет города оплаты», – указали в ведомстве. Ущерб составил не менее 165 млн рублей.

Еще одно преступление, связанное с Быковым – растрата денег, выделенных руководителям руководителям ООО «Электронный проездной» и МБУ «ЦДС» при заключении договоров на поставку товаров, производство работ и оказание услуг с подконтрольными фирмами по завышенным ценам. Ущерб по этому эпизоду составил не менее 34 млн рублей.

Дело Быкова в ближайшее время планируется направить в Первомайский суд Кирова для рассмотрения по существу.

В ноябре 2019 года сообщалось, что на Быкова завели уголовное дело за получение взятки в 7,8 млн рублей.