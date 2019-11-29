Экс-главу Кирова Владимира Быкова задержали по делу о взятке

Уголовное дело за получение взятки в 7,8 млн рублей завели на бывшего главу города Кирова Владимира Быкова, он задержан, сообщили в региональном СК.

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 млн рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу «Автотранспортное предприятие» (АО «АТП»). По данным следствия, деньги в том числе были получены за заключение договоров с АО «АТП» на поставку топлива и его своевременную оплату.

«В настоящее время по данному факту следователями СУ СР по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Проводятся обыски, изымаются необходимые для следствия вещи и документы. Подозреваемый задержан, доставлен к следователям регионального Следственного комитета для проведения необходимых следственных действий. Расследование продолжается», – передает РИА «Новости» сообщение СК.



Напомним, 1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Суд также назначил ему штраф в размере свыше 48 млн рублей.