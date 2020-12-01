Мотострелковую дивизию решено создать в Калининградской области

Мотострелковая дивизия будет сформирована в Калининградской области в 2021 году в составе дислоцированного там 11-го армейского корпуса (АК) береговых и сухопутных войск Балтийского флота, сообщил источник в силовых структурах региона.

«Предусмотрены организационно-штатные мероприятия, после выполнения которых на Западе России будет сформирована новая мотострелковая дивизия в составе 11-го АК», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, в феврале 2019 года сообщалось, что в ближайшее время в Калининградской области будет воссоздана полноценная авиационная дивизия.