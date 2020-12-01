В Якутске зажгли первую в России новогоднюю елку

Первую в стране новогоднюю елку зажгли в Якутске в рамках всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии», сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики.

В рамках фестиваля эта миссия ежегодно возлагается на российского Деда Мороза из Великого Устюга и якутского повелителя зимы Чысхаана с Полюса Холода. В этом году фестиваль проходит в режиме онлайн. Чысхаан, который прибыл с Полюса Холода – священной горы Эбэ Хайа в Оймяконском районе, передал главе Якутии Айсену Николаеву символ холода, магический кристалл, осколок рога Быка Зимы.

«В первый день декабря зажглись огни главной республиканской ёлки. Ёлка традиционно зажглась по сигналу Айсена Николаева. В этот раз глава республики поздравил якутян с наступающим Новым годом из студии НВК «Саха», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Как отметили власти республики, из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, массовые мероприятия на площади Ленина около елки отменены.

После зажжения главной елки Якутии зажигаются новогодние елки во всех улусах и городах республики, символизируя старт новогодних мероприятий по всей стране.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в Москве новые ограничения, в числе которых запрет на работу ресторанов в новогоднюю ночь, а также отмена тематических ярмарок и фестивалей. При этом он отметил, что не запрещает жителям столицы гулять в это время по улицам города. Тем не менее он подчеркнул, что следует все же остаться дома и встретить праздник в кругу близких. С такими же пожеланиями выступил врач и телеведущий Александр Мясников.