Байден провел переговоры с генсеком ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и избранный президент США Джозеф Байден в первом телефонном разговоре обсудили укрепление сотрудничества между Вашингтоном и всемирной организацией, сообщили в пресс-службе генсека.

«Генеральный секретарь был рад пообщаться с избранным президентом Байденом, чтобы лично его поздравить. Он подчеркнул принципиально важную роль, которую играет укрепление тесного сотрудничества между США и ООН», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Как отметили в ООН, Гутерриш «ждет возможности работать вместе с избранным президентом и его командой, чтобы выстраивать партнерство для решения многих важных проблем, с которыми сталкивается мир сегодня, включая пандемию коронавируса, климатические изменения, поддержание мира и безопасности, защита прав человека и удовлетворение гуманитарных нужд».

Выборы в США состоялись 3 ноября. Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах.