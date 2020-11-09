Захарова оценила попытки Трампа решить вопросы с Россией

Россия не смогла решить с США в стратегическом плане ни один вопрос за все время, пока Дональд Трамп находится на посту главы Белого дома, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все только осталось на уровне попыток решить тот или иной вопрос. Честно говоря, я сейчас не смогу назвать какого-то вопроса, который был бы решен в таком стратегическом плане. Таких вопросов было очень много, их пытались решить, предлагали большое количество решений», – передает слова дипломата ТАСС.

По ее словам, нет ни одного вопроса, начиная с дипломатической собственности, визовых проблем, международных тем и заканчивая стратегической стабильностью, который был бы не решен по российской вине. «К сожалению, опять же из-за внутриполитической борьбы в США все это тормозилось», – пояснила Захарова.

Вместе с тем дипломат назвала сферы, где есть двустороннее взаимодействие. «Например, по вопросу сирийской проблематики так или иначе диалог поддерживался. Последнее время были переговоры, консультации, обмены мнениями по вопросам стратегической стабильности и разоружению, но, к нашему огромному сожалению, к прорывным решениям они не привели, хотя предложений было немало», – отметила официальный представитель дипведомства.

Ранее в Госдепе заявили, что развитие отношений США и России превратилось в «очень политизированный» вопрос, при этом Вашингтон видит необходимость диалога с Москвой.

В субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах президента, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.