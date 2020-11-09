В Госдепе заявили о превращении отношений с Россией в «очень политизированный» вопрос

В США считают, что развитие отношений с Россией превратилось в «очень политизированный» вопрос, при этом Вашингтон видит необходимость диалога с Москвой, заявил первый замгоссекретаря США Стивен Бигэн, выступая на интернет-семинаре вашингтонского неправительственного Центра стратегических и международных исследований.

«Россия стала очень политизированным вопросом внешней политики США», – передает его слова ТАСС.

«Согласно позиции президента и госсекретаря США [Дональда Трампа и Майкла Помпео], мы должны вести переговоры с Российской Федерацией, с должностными лицами, которые управляют Россией, даже если между нами существуют различные глубокие разногласия», – отметил Бигэн.

Он добавил, что республиканцы и демократы хотели бы развивать отношения с Москвой. «Я считаю, что существует определенное стремление в США, и оно не ограничивается лишь одной или другой стороной политического спектра, оно есть у обеих партий, это стремление найти пути продвинуть вперед, изучить сферы сотрудничества между США и Россией», – сказал Бигэн.

Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.