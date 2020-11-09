Стало известно о вспыльчивости устроившего стрельбу под Воронежем солдата

Солдат-срочник Антон Макаров, который устроил стрельбу на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области и скрылся, в школе был склонен к уединению, замкнутости и конфликтности. Об этом написано в его характеристике из гимназии в городе Ливны Орловской области, где он обучался.

«В коллективе сверстников он не отличался лидерскими качествами, в старших классах был склонен к уединению, замкнутости, конфликтности. При возникающих с одноклассниками и учителями конфликтах проявлял вспыльчивость, раздражительность, редко шел на уступки, всегда отстаивал собственное мнение», – передает ТАСС содержание характеристики.

По данным источника, в Западном военном округе (ЗВО), в качестве основной версии нападения рассматривается нервный срыв. Из положительных качеств отмечаются принципиальность, честность, уважительное отношение к старшим.

В документе также отмечается, что Макаров воспитывался в неполной семье, после развода родителей мать уехала работать в другом регионе, сына оставив у дедушки с бабушкой. «Антон не имел вредных привычек, не состоял на внутришкольном профилактическом учете. За время учебы не было зарегистрировано преступлений и правонарушений с участием Макарова», – уточняется в характеристике.

Напомним, солдат срочной службы открыл стрельбу на территории военного аэродрома Балтимор под Воронежем, в результате чего погибли три человека, еще один находится в реанимации. В Минобороны рассказали подробности расстрела. Также была названа вероятная причина открытой солдатом стрельбы. Власти Воронежской области опубликовали имена трех военнослужащих, которые погибли в войсковой части под Воронежем. Сообщалось, что Макаров ушел из академии МВД из-за конфликтов.