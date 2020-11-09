Шнуров отреагировал на интимное видео Дзюбы матерным стихотворением

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал инцидент с интимным видео футболиста «Зенита» Артема Дзюбы, сочинив матерное стихотворение.

«Кто не дрочил, пусть бросит в меня камень!

Так говорил, по-моему, Христос.

Кто не держал *** (пенис) за щеками

Из женщин, пусть нацедит мне полтос.

Что видео нет с вами в интернете,

Тут дело в том, что к вам нет интереса.

Не взламывают вас ни те, ни эти,

И не следит за вами пресса.

Да, тема дроча сильно разогрета:

Попасть мог каждый под такой замут.

Но в сборную нас не возьмут за это.

Да и за то нас тоже не возьмут», – написал артист в своем Instagram-аккаунте.

Накануне в Сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на футболиста, занимается мастурбацией. На фоне из телевизора слышен голос ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул, с которой у Дзюбы якобы ранее был роман, сообщило сетевое издание «Подъем».

Желая поддержать футболиста после скандала с откровенной видеозаписью, многие пользователи Instagram начали выкладывать фотографии эротического содержания, сопровождая их словами поддержки в адрес Дзюбы и хештегом #ЯМЫДЗЮБА.

На прошлой неделе Шнуров высмеял в стихотворении продюсера Иосифа Пригожина, который обвинил его в уродовании молодежи.