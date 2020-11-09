Савельев предложил «жестко останавливать» нарушителей ПДД

Нарушителей правил дорожного движения необходимо «жестко останавливать», заявил глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, чью кандидатуру премьер Михаил Мишустин предложил на должность министра транспорта.

«Надо убирать эти люфты, эти нюансы (речь идет о подложных документах на каршеринг – прим. ВЗГЛЯД), если ты совершил подлог, или обманул, или у тебя столько-то штрафов и ты не платишь, надо просто жестко останавливать, а не бегать за ними. Не важно, кто за ними стоит, какие родители. Тогда и светофоров будет меньше, и меньше камер. Зачем нам столько камер, если ему все равно по барабану, он прет – и все», – передает его слова РИА «Новости».

Савельев на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству согласился с тем, что следует решить вопрос, чтобы камеры фиксации нарушения не дублировали одно и то же нарушение на коротком отрезке дороги.

Вместе с тем он также заявил, что транзитную перевалку грузов для экспортных поставок через российские порты необходимо организовывать с использованием судов под российским флагом.

«Наши порты не такие большие, как порты Китая. Наши порты половину груза отдают судам с иностранным флагом, что тоже может быть не здорово. Если перевалку делать, то надо, чтобы транзитная перевалка шла по территории российских портов и, чтобы мы сейчас использовали суда именно под российским флагом», – отметил Савельев.

Также, по словам гендиректора «Аэрофлота», в России должно быть больше низкобюджетных авиакомпаний. «Таких лоукостеров [как «Победа»] должно быть больше в нашей стране. Сейчас мировой тренд показывает, что вся авиация именно развивается в части низкобюджетных перевозчиков. Он летает всего на 2,5 тыс. километров. Такова модель лоукостера. Но почему не создать такой же лоукостер в средней полосе России, на Дальнем Востоке?» – сказал Савельев.

В понедельник президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Также президент освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе и назначил Владимира Якушева, который ранее занимал должность министра строительства и ЖКХ.

Мишустин предложил Госдуме назначить на пост вице-премьера Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго, а также внес кандидатуры пяти новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранспорта, Минвостокразвития, Минэнерго.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что отставки ряда министров не связаны с неисполнением поручений президента, это ротационный процесс.