Инфекционист спрогнозировал продолжительность суточного роста числа новых случаев COVID

Рост числа новых случаев коронавируса, выявленных за сутки в России, будет продолжаться еще месяц, число заболевших будет зависеть от того, как соблюдаются меры профилактики, заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

«Москва стабилизируется потихоньку, но плато будет длинным, снижения сразу не будет, оно возможно в январе. В России еще месяц будет увеличиваться количество заболевших», – передает РИА «Новости» слова Тимакова.

Он отметил, что число заболевших за сутки будет зависеть от того, как люди соблюдают меры профилактики распространения коронавируса, при несоблюдении делать прогноз очень сложно, возможно, на пике будет и более 22 тыс. новых заболевших.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 798 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 1 млн 796 тыс. 132 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 335 тыс. 141, из них 10 722 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 256 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 30 793 человека.

Накануне, 8 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 20 498. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 1300.