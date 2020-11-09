Уткин оценил откровенное видео с участием Дзюбы

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал видеообращение нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы на фоне скандала с появлением в Сети откровенного ролика с участием футболиста.

«Вечер закончился обращением Артема Дзюбы. В обращении Артем благодарит тех, кто не отвернулся в трудную минуту. Мастер сложных смыслов, что тут сказать», – написал Уткин в своем Telegram-канале.

По словам журналиста, он досмотрел ролик и «не отвернулся». «Не чувствую, что молодец, но – ок», – добавил Уткин.

Ранее нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба и телеведущая «Матч ТВ» Мария Орзул прокомментировали скандал с видеозаписью, появившейся ранее в социальных сетях.

Накануне в Сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на футболиста, занимается мастурбацией. На фоне из телевизора слышен голос ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул, с которой у Дзюбы якобы ранее был роман, сообщило сетевое издание «Подъем».

Желая поддержать футболиста после скандала с откровенной видеозаписью, многие пользователи Instagram начали выкладывать фотографии эротического содержания, сопровождая их словами поддержки в адрес Дзюбы и хэштегом #ЯМЫДЗЮБА.

В воскресенье Дзюба, названный лучшим игроком матча 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (3:1), рассказал о психологическом напряжении в команде из-за сложившейся ситуации и поблагодарил ребят за поддержку.