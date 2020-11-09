В штабе Трампа опровергли сообщения о Меланье и зяте президента США

Советник предвыборной кампании Дональда Трампа Джейсон Миллер назвал не соответствующими действительности сообщения о том, что первая леди Меланья Трамп и зять главы Белого дома Джаред Кушнер призывали американского президента «признать поражение» на выборах.

«Это неправда. Учитывая неопределенные итоги выборов в ряде штатов, серьезные нарушения при голосовании и недостаток прозрачности в других, Джаред посоветовал президенту Дональду Трампу задействовать все доступные правовые методы для обеспечения точности [голосования]», – приводит слова Миллера ТАСС.

«История про первую леди также является фальшивой», – подчеркнул советник предвыборной кампании американского лидера.

Накануне телеканал CNN выступил с утверждением, что Кушнер, являющийся старшим советником главы Белого дома, якобы предложил Трампу согласиться «с победой» Байдена. Кроме того, издание Daily Mail сообщило, что Меланья Трамп якобы «считает каждую минуту» до момента, когда супруг покинет пост президента, чтобы подать на развод.

Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». СМИ также назвали кандидатов на должность госсекретаря США на пост главы Пентагона в будущей администрации Байдена.

В воскресенье утром Байден в ходе выступления в Уилмингтоне объявил о намерении создать группу советников по вопросам передачи власти.

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.

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