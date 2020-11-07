Трамп сократил отставание от Байдена в «колеблющемся» штате Аризона

Кандидат от Республиканской партии на выборах президента США Дональд Трамп сократил отставание от своего конкурента Джо Байдена в Аризоне, сообщают американские СМИ.

По результатам подсчета 95% бюллетеней в Аризоне у Байдена насчитывается 49,5% голосов, у Трампа – 48,7%, передает ТАСС со ссылкой на CNN. Ранее за Байденом в этом штате сохранялось существенное преимущество.

Ранее в субботу Трамп сообщил, что он выиграл на выборах «с большим отрывом». Он также заявил, что в день выборов в Пенсильвании результаты голосования были изменены. Также в Сети распространилось видео, на которой сотрудник избиркома в городе Дэлавэр в Пенсильвании вручную заполнил бюллетень при подсчете голосов.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Выборы в США официально завершились 4 ноября закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в стране начались новые беспорядки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Трамп, вероятно, проиграет выборы. Действующий глава Белого дома заявлял, что Байден не должен необоснованно выдвигать претензии на пост президента, «судебное разбирательство только начинается».