При пожаре в Самаре погибли четыре человека

Тела четырех погибших были обнаружены на месте пожара в Самаре, сообщило региональное управление МЧС.

В результате пожара также пострадали четыре человека, передает ТАСС.

Инцидент произошел в субботу на третьем этаже кирпичного здания с мансардой.

Изначальная площадь пожара составляла 150 кв. метров, сейчас он локализован на площади уже 500 кв. м, отмечается в сообщении. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Тем временем прокуратура Самарской области начала проверку в связи с инцидентом. На месте происшествия работают заместитель прокурора и исполняющий обязанности прокурора Самары, уточняется на сайте ведомства. Как рассказали в правоохранительных органах, причиной возгорания могло стать аварийное электрооборудование. По предварительной информации, в здании находился нелегальный хостел.

«Установлено, что земля, на которой построено данное здание, принадлежит частному лицу. При этом земля предназначена для индивидуального жилищного строительства. Что там реально располагалось в здании, будет устанавливаться. Но, предварительно, там был хостел», – сообщили правоохранители.

В пятницу в городе Ельня Смоленской области в результате пожара погибли пять детей и двое взрослых.

В июне в результате пожара частного дома в поселке Маяк Вохомского района Костромской области погибли двое детей.