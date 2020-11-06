В пожаре в Смоленской области погибли пятеро детей

Пять детей и двое взрослых, по уточненным данным, погибли в результате пожара в городе Ельня Смоленской области, сообщили в региональном СК.

«Сегодня около 00.30 в одном из частных домов в городе Ельня Смоленской области произошел пожар. После тушения пожара были обнаружены тела пятерых детей и двух взрослых. 27-летний хозяин дома с ожогами спины госпитализирован в местную больницу», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УКРФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что личности всех погибших установлены. Среди них пять малолетних детей, самому старшему из которых 11 лет. Семья на учете в системе органов профилактики не состояла.

Уточняется, что сейчас на месте происшествия работают следователи и сотрудники отдела криминалистики регионального управления СК. По окончании осмотра будут назначены необходимые экспертизы для установления причин пожара и смерти погибших.

Напомним, в июне в результате пожара частного дома в поселке Маяк Вохомского района Костромской области погибли двое детей.