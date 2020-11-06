Глава Бурятии принял участие в семинаре-дискуссии «Дети всей страны»

Глава Бурятии Алексей Цыденов в селе Гремячинск принял участие в открытии семинара Сибирского и Дальневосточного федеральных округов о доступности высшего и среднего профобразования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Целью семинара-совещания является решение вопросов по профессиональному образованию и становлению молодых людей. И я уверен, что сегодня будут найдены предложения, которые помогут детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В первую очередь, они получают сопровождение в период учебы: стипендия, решение вопросов питания, материального обеспечения. Это то, на что государство каждый год выделяет средства. Но вместе с тем, есть вопросы, которые требуют дополнительной проработки и решения, – приводятся на сайте правительства Бурятии слова Цыденова.

«Хочу сказать спасибо Алексею Самбуевичу, правительству республики и Бурятской сельскохозяйственной академии им. Филиппова за организацию мероприятия. Мы все привыкли говорить, что жилье для сирот – это самая главная проблема, но это не так. Я сам выпускник детского дома и скажу, что образование и работа сегодня играют большую роль. Поэтому мы закладываем такой тренд, чтобы ребята больше стремились к получению профессионального образования, – отметил председатель ВОО «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» Альберт Сарбалаев.

В мероприятии принимают участие более 30 российских экспертов и преподавателей высшего и среднего профессионального образования. Среди участников семинара, который продлится в республике до 7 ноября, принимают участие спикеры из разных регионов России: представители высших и средних профессиональных образовательных учреждений, руководители благотворительных фондов, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, руководители постинтернатных служб сопровождения, а также представители федеральных и региональных органов исполнительной власти и Следственного комитета.

Участники семинара рассматривают такие темы, как «Анализ существующих механизмов господдержки детей-сирот в сфере высшего и среднего профобразования», «Особенности социальной адаптации детей-сирот в условиях обучения в средне-профессиональных и высших учебных заведениях», «Высшее и средне-профессиональное образование, как один из факторов успешной социализации детей-сирот», «Региональные практики по трудоустройству детей-сирот» и другие.

Одной из главных целей проведения семинара является совместная координация усилий некоммерческих организаций, организаций высшего и среднего образования, представителей бизнес-сообщества, а также сотрудников детских домов по осуществлению ранней подготовки выпускников детских домов к выбору профессии, определению профессии и поступлению в высшие или средние специальные образовательные учреждения.

Организаторы семинара проводят трансляции всех дискуссий в социальной сети «ВКонтакте» в официальных группах Бурятской сельскохозяйственной академии им. Филиппова и Содружества выпускников детских домов «Дети всей страны», а также на Youtube-канале Бурятской сельхозакадемии. Мероприятие реализуется в рамках гранта Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди учебных заведений высшего профессионального образования при поддержке правительства Республики Бурятия.