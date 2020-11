Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с коронавирусом и Карабах Группа System of a Down посвятила Карабаху первые за 15 лет песни 6 ноября 2020, 16:24

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Американская рок-группа System Of A Down выпустила первые за 15 лет песни, посвятив их вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе. Композиции называются «Защитите Землю» и «Геноцид Гуманоидов» и рассказывают «о тяжелой войне в Арцахе (самоназвание Карабаха – прим. ВЗГЛЯД) и Армении», сообщил вокалист группы Серж Танкян в Facebook. Как заявил музыкант, «коррупционные режимы Алиева и Эрдогана безнаказанно совершают акты геноцида в отношении человечества и дикой природы, чтобы завоевать чужие территории». Он отметил, что Баку и Анкара пользуются тяжелой эпидемиологической ситуацией с коронавирусом и беспорядками в ряде стран. По словам Танкяна, Азербайджан и Турция вложили большие деньги в пиар-кампании по распространению ложной информации по Карабаху «Мы здесь, чтобы защитить нашу землю, нашу культуру и нашу страну. Сейчас не время закрывать глаза», – написал солист группы, добавив, что прибыль с песен пойдет в во всеармянский фонд «Айастан» на помощь пострадавшим в Карабахе. Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября. С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.