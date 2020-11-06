Сыновья Трампа раскритиковали республиканцев за бездействие на выборах

Сыновья президента США Дональда Трампа Эрик и Дональд Трамп-младший обвинили представителей Республиканской партии в бездействии и отказе бороться с мошенничеством на выборах.

«Абсолютное отсутствие действий со стороны практически всех «кандидатов на 2024 год республиканцев» просто поразительно. У них есть прекрасная платформа, чтобы продемонстрировать готовность и возможность бороться, но вместо этого они прячутся за СМИ. Не волнуйтесь, Дональд Трамп будет бороться, и они, как обычно, могут на это смотреть», – написал Трамп-младший в Twitter.

По его словам, республиканцы на протяжении нескольких десятилетий были слабыми. «Все должны следить, кто на самом деле борется с этим вопиющим бредом, а кто сидит в стороне», – подчеркнул он.

В свою очередь Эрик Трамп призвал республиканцев поддержать его отца и «бороться с мошенничеством». «Где республиканцы?! Имейте же немного твердости. Боритесь с этим мошенничеством», – написал он в Twitter.

На ваш взгляд Верите ли вы в честность американских выборов? Да

Нет



Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Подсчет голосов еще не завершен, ни один из кандидатов не получил 270 голосов членов коллегии выборщиков, необходимых для победы.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах, а также анализировала, чем хорош для России кандидат от демократов Джозеф Байден.