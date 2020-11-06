В полиции подсказали, как обезопасить себя от мошенников на сайтах знакомств

Сотрудники московской полиции рассказали, как обезопасить себя от мошенников на сайтах знакомств.

Пользователи в первую очередь должны внимательно следить за деталями переписки и проверять на правдивость слова собеседника, передает ТАСС.

В полиции отметили, что мошенники в соцсетях имеют тысячи способов завладеть чужими средствами. Чтобы не дать себя обмануть, пользователям следует максимально подозрительно относиться к незнакомцам и звонкам от неизвестных абонентов, советуют правоохранители.

«Различные сайты знакомств довольно популярны и имеют миллионы пользователей. Не удивительно, что мошенники давно заняли и эту интернет-сферу. Безусловно, не все аккаунты на подобных сайтах являются мошенническими. Однако для того, чтобы не дать себя обмануть, нужно очень внимательно следить за всеми деталями разговора, проверять реальность и правдивость слов собеседника. Не будьте доверчивы и не дайте обмануть себя, даже если на первый взгляд кажется, что вам говорят правду и желают добра», – сказали в столичной полиции.

Ранее эксперт по информационной безопасности Аркадий Лизин сообщил, что мошенники, требующие от своих жертв перевода денег себе на счет, могут представляться судебными приставами, полицией и спецслужбами.

В июле в следственном изоляторе «Матросская тишина» в Москве был выявлен подпольный кол-центр, откуда мошенники звонили клиентам российских банков и обманом получали доступ к их деньгам.