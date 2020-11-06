Далай-лама сказал, какую мантру читать для спасения от коронавируса

Далай-лама заявил о наступлении в мире эпохи болезней, но призвал ученых, врачей, а также всех людей сохранять мужество в борьбе с пандемией COVID-19. Он также призвал всех буддистов читать мантру Зеленой Тары.

«Эта пандемия коронавируса в целом является результатом плохой кармы, которую мы накопили в предыдущих жизнях. Это совершенно очевидно... Думаю, что разразившуюся в наши дни эпидемию COVID-19 можно отнести к началу кальпы болезней», – сказал Далай-лама на онлайн-учениях для россиян.

По его словам, в Абхидхарме (буддийском учении о мироустройстве) говорится о том, что будет кальпа (длительный временной период) оружия, кальпа болезней и кальпа голода. «Это то, что происходило в предыдущие годы – Первая мировая война, Вторая мировая война, и сейчас оружие все еще используется и приносит много проблем. Этот период можно назвать «кальпой оружия». Следующая кальпа – голода, когда люди встречаются с финансовыми и другими подобного рода трудностями», – передает РИА «Новости» слова буддийского духовного наставника.

Однако, подчеркнул он, ученые и врачи прилагают неимоверные усилия, чтобы остановить эту эпидемию, уменьшить число больных. В Индии, где живет Далай-лама, и в других странах и регионах мира проводятся исследования коронавируса, создаются вакцины.

«Поэтому нам ни в коем случае нельзя терять мужества и думать, что ничего нельзя сделать. Нам всем необходимо настолько, насколько мы можем, прилагать все усилия для того, чтобы избавиться от этой болезни. И в основном это должны делать ученые и врачи», – убежден Далай-лама.

Для избавления мира от пандемии COVID духовный лидер также призвал всех буддистов читать мантру Зеленой Тары «Ом Таре туттаре туре сваха». «Если вы будете повторять эту мантру, это принесет пользу. Например, я сам каждое утро, вставая с постели, в течение 15 минут читаю мантру Тары. При этом я направляю благие пожелания этого чтения на весь мир, в котором сейчас бушует COVID, для того, чтобы люди вылечились от этого заболевания и эпидемия закончилась», – сказал он.