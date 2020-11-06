Пентагон опроверг сообщения о решении Эспера уйти в отставку

Сообщения о том, что глава Пентагона Марк Эспер подготовил прошение об отставке, не соответствует действительности, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Он заверил, что информация NBC «неверна и вводит в заблуждение во многих отношениях». Как заявил Хоффман, глава военного ведомства «не планирует уходить в отставку, ему не предлагали подать заявление об отставке». Эспер, по словам представителя Пентагона, продолжит реализацию стратегии национальной обороны, передает ТАСС.

Напомним, NBC со ссылкой на источники сообщала, что шеф Пентагона подготовил прошение об отставке по собственному желанию. Как уточнялось, окончательное решение по данному вопросу должен принять глава американского государства Дональд Трамп.