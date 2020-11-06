Шеф Пентагона Эспер подготовил заявление об отставке

Глава Пентагона Марк Эспер подготовил прошение об отставке по собственному желанию, сообщают источники.

Окончательное решение должен принять глава американского государства Дональд Трамп. NBC связывает заявление Эспера об отставке с информацией о планах Трампа уволить нынешнего главу Пентагона после выборов. Следует отметить, что главы министерств в США нередко подают заявления об отставке без указания даты во время периода смены президента. Обычно решение принимается президентом после того, как результат голосования становится известен. Однако, по данным источников, в случае Эспера ситуация действительно может закончиться отставкой, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Напомним, сообщалось, что Трамп в случае своего переизбрания намерен уволить директора ЦРУ Джину Хэспел, а также глав Пентагона и ФБР Марка Эспера и Кристофера Рея. В июне Эспер отказался поддержать использование закона о восстаниях 1807 года против демонстрантов. Сообщалось, что тогда Трамп едва не уволил главу Пентагона.