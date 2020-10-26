Стало известно о планах Трампа уволить глав Пентагона, ФБР и ЦРУ в случае переизбрания

Президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания на пост главы государства намерен уволить директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джину Хэспел, а также глав Пентагона и ФБР Марка Эспера и Кристофера Рея, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

По словам одного из них, Хэспел «воспринимает свою работу как манипуляцию людьми и результатами», что некоторые находят подозрительным. «В связи с тем, что директор национальной разведки (Джон Рэтклифф) стал требовать публикации документов, (оспаривающих выводы американских спецслужб о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы 2016 года), и тем, как она настаивает на защите связанных с этими материалами источников, в управлении поговаривают, что директор планирует покинуть ЦРУ независимо от того, кто победит на выборах», – сообщил источник Axios, передает ТАСС.

Что касается Эспера, то, как отмечает издание, его отношения с Трампом ухудшились после того, как первый выступил против отправки служащих регулярных войск для разгона протестов, вспыхнувших в городах США после смерти в конце мая афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) из-за действий полицейских. По данным одного из источников портала, министр обороны попросил президента не отправлять его в отставку до выборов. Другой источник отмечает, что желающие занять должность Эспера в Пентагоне могут намеренно пытаться подорвать его репутацию.

Также источники издания подтвердили ранее опубликованную газетой The Washington Post информацию о возможном увольнении главы Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рея и генпрокурора Уильяма Барра из-за того, что «они не начали расследование в отношении кандидата на выборах от Демократической партии Джозефа Байдена, его сына Хантера и связанных с ними лиц».

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Сам Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах страны в городе Уэст-Палм-бич во Флориде, он отдал голос за свою кандидатуру.